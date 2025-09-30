Haberler

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor: İlaç ve Malzeme Yetersizliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık malzemelerinin bölgeye ulaşımını engellemesi nedeniyle ciddi ilaç yetersizliği ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Hükümet, acil tıbbi ihtiyaçların güvenli bir şekilde karşılanması ve sağlık hizmetlerinin çökmesinin önlenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık malzemelerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini; ilaç yetersizliği nedeniyle felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzeme krizinin ağırlaşması nedeniyle sağlık ekiplerinin felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail'in hastanelere acil tıbbi malzeme ulaştırılmasını engellemedeki ısrarının hasta ve yaralıların sağlık durumlarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

Bakanlık, ilgili tüm taraflara tıbbi ihtiyaçlara güvenli şekilde erişimin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin çökmesinin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 hastaneyi, 96 sağlık merkezini ve 197 ambulansı hedef aldı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Sağlık
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.