Gazze'de Sağlık Hizmetleri Çöküyor

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Enkazdan çıkarılan cansız çocuk bedenleri. Beyaz kefene sarılmış cenazelerle dolu çadırlar. Hava saldırılarından yığın haline gelmiş binalar. Mahmud Bedevi, insanlığın yok olduğunu, yandığını, yerle bir olduğunu gördü.

“Çok zor durumlar oluyor. Ambulans şoförü olarak yaşananlara alışıyorsun. Eller, baş ya da kesilmiş bedenler… Buna alıştık.”

Ambulansı bir felaket ortamından diğerine doğru yarış yapıyor. Gazze’de dar bir sokaktan duruyor, hava saldırısından yaralanan iki çocuğu alıyor. Kollarında kötü şekilde yaralanmış bir çocuğu taşıyan bir adam kendisine yaklaşıyor.

Yaralıları arabaya taşımasına yardım eden arkadaşına sesleniyor ve çocukla dikkatle ilgilenmesini istiyor.

“Nasser, çocuğun başı açık.”

Ancak Mahmud sakinliğini koruyor. Gördüklerinden etkilenmiyor değildi. Ancak kurtarılabilecek kişilere odaklanması gerekiyor. BBC muhabirine konuşurken bir füze patlamasının sesi geliyor.

“Bütün bunlar yaşanırken pek dinlenemiyoruz. Durum çok kötü. Şimdi ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeyi öğrenmeye çalışacağız” diyor. Tıbbi malzemeninse artık bitmek üzere olduğunu söylüyor.

Gazze’de Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı 7 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Bu sayının yarıya yakını ise çocuklar.

Birleşmiş Milletler (BM) hastanelerin üçte birinin ve temel sağlık merkezlerinin üçte ikisinin kapandığını açıkladı. Sebebi yakıt eksikliği ve aldıkları hasarlar.

BM yakıt stoklarının tükenmek üzere olduğunu ve gelecek günlerde hangi servislerin öncelik haline getirileceğiyle ilgili “zorlu kararlar” almak zorunda kalınacağını söylüyor.

İsrail Gazze Şeridi’ne yakıt gönderilmesine izin vermiyor çünkü bunun Hamas tarafından alıkonulabileceğini söylüyor. Ayrıca Hamas’ın yakıt depoladığını da söylüyor.

Gazze’de günler ve geceler birbirine karıştı. Savaş 365 kilometrekarelik şeridin tamamına yayıldı.

İsrail Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin güneye gitmesini istemişti. Ancak İsrail, Gazze’nin güneyini de bombalıyor.

Kaçmak istersen nereye kaçabilirsin, sığınabilirsin? Gazze’de her gün ve gece çaresizce seçim yapmak zorundasın.

Acil servis çalışanlarının da gidebilecekleri güvenli bir evleri yok.

Mahmud çalışırken eşi ve altı çocuğu için endişeleniyor. Onlar da aynı şekilde Mahmud için endişeleniyor. Ağır bir şekilde bombardıman olurken saatte bir ailesini aramaya çalışıyor. Ancak telefon iyi çekmiyor.

“Ailenle iletişim kurmak çok zor. Şebeke iyi olup olmadıklarını öğrenmek için aramaya ancak yetiyor.”

Mahmud, topluma hizmet etme arzusu olan bir aile kurmak için çok çalıştı. Çocuklarıyla gurur duyuyor. Kızı tıp eğitimi alıyor. Babasının işi ve henüz küçükken Gazze’de yaşanan savaş ona ilham verdi. Bir oğlu hemşire ve diğeri ise öğretmen olmak için eğitim aldı.

Akşamları bombalar azalıyor. Mahmoud duraklıyor, ambulansı ve moloz yığını arasında; sol elinde sedye, bir sonraki acil durumu bekliyor. Sakinliyor. Hissiz ve gözleri uzaklara dalıyor. Tüm gördüklerinin hüznüyle dolu.

Gazze'den Majdi Fathi ve Kudüs'ten Morgan Gisholt Minard, Alice Doyard, Haneen Abdeen ve Tim Facey de habere katkıda bulunmuştur.