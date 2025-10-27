Gazze'de Mühimmat Patlaması: İkiz Kardeşler Ağır Yaralandı

Gazze'de varılan ateşkesin ardından aileleriyle, kuzeydeki evlerine dönen 6 yaşındaki ikiz kardeşler Yahya ve Nebile eş-Şerabasi, oyun oynarken İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Gazze'de ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da ölüm ve yaralanmalar sona ermedi. Zira İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış mühimmat ve şüpheli nesneler can almaya devam ediyor.

Hükümetin verilerine göre, yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğu Gazze'nin bunlardan temizlenmesinin ise 20 ila 30 yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bunun için gerekli ekipmanların girişine de izin verilmiyor.

Bir nevi açık mayın tarlasına dönmüş durumdaki Gazze'de risk altındaki grupların başında da bu mühimmatın taşıdığı tehlikenin farkında olmayan çocuklar yer alıyor.

Yahya ve Nebile kardeşler, bu mühimmatların kurbanlarından sadece ikisi. Saldırı kalıntıları, uzun bir göç serüveninden sonra Gazze kentindeki evlerine dönen Filistinli kardeşlerin hayatını kararttı.

Oyun oynarken kanlar içinde kaldılar

İkizlerin dedesi Tevfik Cemil eş-Şerabasi, torunları evin önünde oynarken bir patlama sesi duyduklarını ve dışarı çıkıp baktıklarında da çocukların kanlar içinde yerde yattığını gördüklerini söyledi.

Çocukları Şifa Hastanesine getirdiklerini aktaran dede Şerabasi, "Durumları çok ağır. Hızlı hareket ettik, geç kalsaydık belki de ölmüşlerdi. Oğlan sağ elinden ve bacağından, kız ise başından, bağırsaklarından ve sol bacağından ağır şekilde yaralandı." dedi.

Tevfik dede, İsrail ordusundan geriye kalan bu tarz patlamamış mühimmatın verdiği zararı hep duyduklarını ancak küçük çocukların bunların saçtığı tehlikenin farkında olmadığını dile getirdi.

Tomografi çekimi için başka hastaneye götürüldü

Şifa Hastanesinde çalışan İngiliz acil tıp ve pediatri doktoru Harriet de ikizlerin, İsrail'in soykırımı sırasında yıkıntılar arasında kalmış bir roketin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandığını hatırlattı.

Her iki çocuğun da acilen ameliyata alındığını paylaşan İngiliz doktor, Yahya'nın elinin ampüte edildiğini, Nebile'nin de sol bacağını kaybetme riski taşıdığını kaydetti.

Harriet, "İsrail'in saldırıları sırasında Şifa Hastanesindeki BT (tomografi) cihazı kullanılamaz hale geldiği için durumu kritik olmasına rağmen kız çocuğunu başka bir hastaneye (El-Ehli Baptist Hastanesi) nakletmek zorunda kaldık. Çocukların durumu kritik ve ikisinin de hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Doktor Harriet, hastanedeki her şeyin harap durumda olmasına ve son derece kısıtlı imkanlara rağmen sağlık ekiplerinin olağanüstü bir çaba göstererek çocukları hayata döndürmeye çalıştığını ifade etti.

İngiliz doktor, bu çocukların durumunun, Gazze'de bulunduğu kısa süre içinde gördüğü pek çok vakadan sadece biri olduğunu da sözlerine ekledi.