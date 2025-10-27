Haberler

Gazze'de Mühimmat Patlaması: İkiz Kardeşler Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki ateşkesin ardından evlerine dönen 6 yaşındaki ikiz kardeşler Yahya ve Nebile, İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık 20 bin patlamamış merminin bulunduğu bölge, çocuklar için büyük tehlike arz ediyor.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından aileleriyle, kuzeydeki evlerine dönen 6 yaşındaki ikiz kardeşler Yahya ve Nebile eş-Şerabasi, oyun oynarken İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Gazze'de ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da ölüm ve yaralanmalar sona ermedi. Zira İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış mühimmat ve şüpheli nesneler can almaya devam ediyor.

Hükümetin verilerine göre, yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğu Gazze'nin bunlardan temizlenmesinin ise 20 ila 30 yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bunun için gerekli ekipmanların girişine de izin verilmiyor.

Bir nevi açık mayın tarlasına dönmüş durumdaki Gazze'de risk altındaki grupların başında da bu mühimmatın taşıdığı tehlikenin farkında olmayan çocuklar yer alıyor.

Yahya ve Nebile kardeşler, bu mühimmatların kurbanlarından sadece ikisi. Saldırı kalıntıları, uzun bir göç serüveninden sonra Gazze kentindeki evlerine dönen Filistinli kardeşlerin hayatını kararttı.

Oyun oynarken kanlar içinde kaldılar

İkizlerin dedesi Tevfik Cemil eş-Şerabasi, torunları evin önünde oynarken bir patlama sesi duyduklarını ve dışarı çıkıp baktıklarında da çocukların kanlar içinde yerde yattığını gördüklerini söyledi.

Çocukları Şifa Hastanesine getirdiklerini aktaran dede Şerabasi, "Durumları çok ağır. Hızlı hareket ettik, geç kalsaydık belki de ölmüşlerdi. Oğlan sağ elinden ve bacağından, kız ise başından, bağırsaklarından ve sol bacağından ağır şekilde yaralandı." dedi.

Tevfik dede, İsrail ordusundan geriye kalan bu tarz patlamamış mühimmatın verdiği zararı hep duyduklarını ancak küçük çocukların bunların saçtığı tehlikenin farkında olmadığını dile getirdi.

Tomografi çekimi için başka hastaneye götürüldü

Şifa Hastanesinde çalışan İngiliz acil tıp ve pediatri doktoru Harriet de ikizlerin, İsrail'in soykırımı sırasında yıkıntılar arasında kalmış bir roketin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandığını hatırlattı.

Her iki çocuğun da acilen ameliyata alındığını paylaşan İngiliz doktor, Yahya'nın elinin ampüte edildiğini, Nebile'nin de sol bacağını kaybetme riski taşıdığını kaydetti.

Harriet, "İsrail'in saldırıları sırasında Şifa Hastanesindeki BT (tomografi) cihazı kullanılamaz hale geldiği için durumu kritik olmasına rağmen kız çocuğunu başka bir hastaneye (El-Ehli Baptist Hastanesi) nakletmek zorunda kaldık. Çocukların durumu kritik ve ikisinin de hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Doktor Harriet, hastanedeki her şeyin harap durumda olmasına ve son derece kısıtlı imkanlara rağmen sağlık ekiplerinin olağanüstü bir çaba göstererek çocukları hayata döndürmeye çalıştığını ifade etti.

İngiliz doktor, bu çocukların durumunun, Gazze'de bulunduğu kısa süre içinde gördüğü pek çok vakadan sadece biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Sağlık
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.