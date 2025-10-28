Gazze'de Mühimmat Patlaması: 11 Yaşındaki Mecd Yanıklarla Mücadele Ediyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırda ailesiyle yaşayan 11 yaşındaki Mecd Ebu Habib'in vücudunun büyük kısmı, okuldan dönerken İsrail'in bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu yandı.

İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı trajedi ve travmaların sonu gelmiyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle saldırılar fiilen durmuş olsa da İsrail ordusundan kalan savaş kalıntıları, Filistinlilerin hayatını karartmaya devam ediyor.

Filistinliler, saldırıların durmasının ardından tüm zorluklara rağmen hayatlarına çeki düzen vermeye çalışıyor ancak yeni travmalarla yaşamları tekrar tekrar altüst oluyor.

Yaşadığı şokun etkisiyle donup kaldı

Han Yunus'ta çadırda yaşayan Mecd de bu travmayı yaşayan çocuklardan biri oldu. Saldırıların durmasıyla 2 yıl aradan sonra kısıtlı imkanlarla da olsa eğitimine kaldığı yerden devam eden Mecd, çadırdan ibaret okuldan dönüşünde hayatının en büyük acısını ve şokunu yaşadı.

İsrail'in bıraktığı mühimmatlardan birinin infilak etmesi sonucu Mecd'in vücudunun yüzde 30'luk bir kısmı 2. ve 3. dereceden derin yanıklarla doldu.

Halihazırda, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yanık servisinde tedavi altında olan Mecd, yaşadığı travmanın etkisiyle sessizliğe gömülmüş durumda.

Nöropsikolojik mekanizmanın etkisiyle Mecd, acılarını hissetse de "donmuş" gibi hiç konuşmadan öylece duruyor ve sadece etrafına bakıyor.

Okul yolunda savaş kalıntılarının kurbanı oldu

Başarılı bir öğrenci olan oğlunun eğitimine devam etmesi için elinden geleni yapan anne Fatıma Ebu Hacer ise oğlunun başına gelenlerden duyduğu üzüntüyü ağlayarak anlattı.

Oğlunun ilk başta yoğun bakıma alındığını, 2 gün sonra da cerrahi bir operasyon geçirdiğini belirten anne, "Vücudunun yüzde 30'u yanık ve yanıkları çok derin. Yüzündeki yanık vücudundakilere göre daha hafif." dedi.

Oğlunun iyileşmesi için protein alması gerektiğini ancak Gazze'de yeterli miktarda protein olmadığını söyleyen anne Fatıma, "Sınırlar açık, yardımlar giriyor diyorlar ama bu yardımlar Gazze halkının ihtiyaçlarının yüzde birine bile yetmiyor." diye konuştu.

Acılı anne, herkes tarafından sevilen ve çok başarılı olan oğlunun tedavi için yurt dışına çıkmasını istediğini sözlerine ekledi.