Gazze'de Kıtlık ve Yetersiz Beslenmeden Ölüm Vakaları Artıyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde bir kişi daha yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de kıtlığın şiddetlenmesinden önce herhangi bir hastalığı olmayan Filistinli genç Hammade Verş el-Ağa'nın yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in sadece bombalama ve yıkımla yetinmediğini, binlerce masum insanı aç ve en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak öldürdüğünü vurgulayan Berş, genç yaşta hayata veda eden Ağa'nın onurlu bir hayat yaşamayı hak ettiğini ancak işgal ve kuşatmanın hayallerine ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

Berş'in açıklamasına, ölümünden sonraki halini gösteren bir videoyu da eklediği görüntüde, Ağa'nın bir deri bir kemik kalan zayıf vücudunda yetersiz beslenmenin belirtileri açıkça dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği belirtilmişti.