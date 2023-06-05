Gazze'de Böbrek Hastalarının Yaşamı Tehlikede

Gazze Şeridi'nde İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı sağlık yetkilileri, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle böbrek hastalarının yaşamının tehlikede olduğunu bildirdi.

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı sağlık yetkilileri, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle böbrek hastalarının yaşamının tehlikede olduğunu bildirdi.

Eczacılık bölümü müdürü Alaa Helles, Gazze kentindeki çocuk hastanesinin önünde düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde böbrek yetmezliği olan 1.200 hastanın diyalize erişimlerinin tehlikede olduğunu söyledi.

Helles, tıbbi sarf malzemeleri, ilaç ve ikmal eksikliği nedeniyle bu kişilerin ciddi sağlık komplikasyonlarına maruz kalabileceklerini belirtti.

Helles, İsrail makamlarını, yaklaşık bir buçuk yıldır X-ray mobil görüntüleme cihazlarının Gazze Şeridi'ne gönderilmesini engelleyerek çok sayıda böbrek yetmezliği hastasını teşhis muayenelerinden mahrum bırakmakla suçladı.

Hamas hareketinin 2007'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, iki milyondan fazla insanın yaşadığı bölge İsrail tarafından sıkı bir abluka altında tutuluyor.

Hamas yetkilileri uygulanan İsrail ablukasının yoksulluk ve işsizliği artırarak felaketle sonuçlandığını vurguluyor.

Hamas yetkilileri, İsrail'i Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipman ve cihaz sevkiyatını yasaklamakla suçluyor.