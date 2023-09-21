Gazze'de Böbrek Hastalarının Tedavileri Tehlikede

Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle en az 1.100 Filistinli böbrek hastasının tedavileri kesintiye uğruyor. Hamas yönetimi İsrail'i suçluyor.

GAZZE, 21 Eylül (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesindeki Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle en az 1.100 Filistinli böbrek hastasının hayat kurtaran tedavileri kesintiye uğruyor.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'na bağlı eczacılık dairesi müdürü Eşref Ebu Mehdi, Çarşamba günü Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu hastalar arasında diyaliz seanslarına erişimlerinin bitmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan 38 çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Ebu Mehdi, "Tıbbi malzemeler yakında tükeneceği için böbrek yetmezliği olan hastalar zorlayıcı sağlık koşullarında yaşamak zorunda kalıyor" diye ekledi.

Ebu Mehdi, Gazze'de bakanlık tarafından işletilen depolarda ilgili tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu ve Gazze'deki hastanelerin ayda 13.000 diyaliz seansı sağladığını belirtti.

Ebu Mehdi, İsrail'i "kıyı bölgesindeki hastanelere tıbbi malzeme sevkiyatını ve nakliyatını yasaklayarak binlerce böbrek hastasının hayatını riske atmakla" suçladı.

Hamas hareketinin 2007 yılında bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne sıkı bir abluka uygulayan İsrail, Gazzeliler tarafından bölgedeki yoksulluk ve sıkıntıların sorumlusu olmakla suçlanıyor.