Gazze'de Abluka Nedeniyle Açlıktan Bir Can Daha Gitti

İsrail'in mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde uyguladığı sıkı abluka sonucu bölgede yaşanan açlık bir can daha aldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören 32 yaşındaki özel gereksinimli Rahil Muhammed Rusrus yaşamını yitirdi.

Rahil'in babası Rahim, kızının 1 aydır yetersiz beslenme ve dehidrasyon sorunu yaşadığını ve 50 kilodan 25 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Acılı baba, "Kızıma son olarak ıslanmış mercimek suyundan 2 kaşık içirdim, dünyada yediği son yemek buydu." dedi.

Kurşunlardan kurtulan açlığın pençesinden kurtulamıyor

Rahil'in kendisi gibi özel ihtiyaç sahibi bir kardeşinin de daha önce İsrail kurşunlarının hedefi olduğunu anlatan baba, "Dört çocuğumdan biri açlıktan öldü, biri İsrail saldırısında öldü. Kalan 2 çocuğum da down sendromlu. Onları da kaybetmekten korkuyorum. Artık çocuklarımın sadece saldırılarda ölmesinden değil, açlıktan ölmesinden de korkar oldum." diye konuştu.

"Dünya bize sırtını döndü, gözlerini kapadı. Kimse halimizi görmüyor." diyerek dünyaya sitem eden Gazzeli baba, "Biz barışsever bir milletiz, savaş istemiyoruz. İnsani yardımların girmesini ve insan gibi yaşamayı istiyoruz. Ürdünlü, Mısırlı ya da herhangi milletten bir çocuk Filistinli çocuklardan daha kıymetli değil." diye konuştu.

İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de artık neredeyse her gün 1 ya da 2 kişi açlıktan ölüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz'da bir günde 18 kişinin açlıktan öldüğünü açıklamıştı. Çok hızlı bir şekilde ilerleyen "açlıktan ölüm" vakalarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 80'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, bunların 70'ten fazlasını ise çocuklar oluşturuyor.