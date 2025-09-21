Gazze'de 9 Yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk'in Umut Arayışı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bacağını kaybeden 9 yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk, plastik borudan yaptığı bacakla yürümeye çalışıyor.

Saldırı tehdidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin boşaltılmasını isteyen İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği orta kesime ve güneye giden Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bedevi köyünden Deyr el-Belah'ta bir okula göç eden Kıleyk ailesi de, İsrail'in "güvenli bölge" tuzağının kurbanlarından biri oldu.

Kıleyk ailesi, 26 Haziran'da Deyr el-Belah'tan Han Yunus'a gitmek için bindikleri araçta İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda annesi ve erkek kardeşi ölen 9 yaşındaki Ratib ile ablası ağır yaralandı.???????

Başı, karnı ve bacağından yaralanan Ratib ameliyat edildi ve sağ bacağı ampute edildi.

Koltuk değneklerine mahkum olan 9 yaşındaki çocuk, tekrar yürüyebilmek için "çocukça" da olsa çözüm arayışına girdi ve kuzeniyle birlikte atık plastik borudan kendisine protez bacak yaptı.

Dizine bağladığı plastik boruyla koltuk değnekleri olmadan yürümeye çalışan Ratib, bulduğu çözümün işe yaramaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

Ratib, Gazze dışında tedavi görüp gerçek bir protez bacağa sahip olmak ve eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla koşup oynamak istiyor.

Boruyu kesti ve kendine bacak yaptı

Ratib'in amcası Muhammed Ebu Kıleyk, yeğeninin diğer çocuklar gibi koşup oynamak istediğini ve bir süre önce yanına gelerek "Amca bana bacak yap" dediğini anlattı.

Amca Muhammed, "Benden kendisine bacak yapmamı istedi. Ben sana nasıl bacak yapayım dedim. Sonra bir baktım boruyu almış, kesmiş ve kendine bacak yapmış. Bu küçük çocuğun tek hayali yeniden yürüyebilmek ve diğer çocuklar gibi oynamak." dedi.

Torunumun tek isteği yürümek

Ratib'in bakımını üstlenen babaannesi Fatıma Musa Ebu Kıleyk, torununun kendisine gelip arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini söylediğinde içinin parçalandığını ifade etti.

Fatıma, "Bu çocuk kendisini yarım hissediyor. Torunumun tek isteği yürümek. Bütün gün bana 'bacağımı tak ve yürüyeyim' diyor. Ama bu plastik boruyla nasıl yürüsün?" sözleriyle torunu için bir şey yapamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Çaresiz babaanne, "Bir insan evladı çıkar aracı olur da bu çocuğa protez takılır diye dua ediyorum." dedi.

Dede İbrahim Ebu Kıleyk de Ratib'in babasının Gazze Şeridi dışında olduğunu, torununu da tedavi olması ve protez bacak takılması için babasının yanına göndermek istediklerini söyledi.