Gaziler için son teknoloji protezler üreten laboratuvar

Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortez-Protez Laboratuvarı, terörle mücadelede yaralanıp, kolunu ve bacağını kaybeden gazilerin yeniden yaşama tutunmasını sağlıyor. Laboratuvarda son teknoloji protez kol ve bacaklar üretiliyor ve şimdiye kadar 5 bin 500 gaziye uygulandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortez-Protez Laboratuvarı, terörle mücadelede yaralanıp, kolunu ve bacağını kaybeden gazilerin yeniden yaşama tutunmasını sağlıyor. 23 kişinin görev yaptığı laboratuvarda gaziler için son teknoloji protez kol ve bacaklar üretiliyor.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortez-Protez Laboratuvarı'nda görev yapan doktor ve teknikerler, terörle mücadelede yaralanıp, kolunu ve bacağını kaybeden gaziler için hastanın ten rengine ve tırnağına uyumlu protez bacak ve kollar üretiyor. Üretilen protezler yine aynı hastanede gazilere takılıp, tedavileri yapılıyor. Laboratuvarda üretilen protezler şimdiye kadar 5 bin 500 gaziye uygulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu sırada, 27 Aralık 2015'te gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadelede 2 bacağını kaybeden Ömer Kula (55), "Bir patlama sonucu 2 ayağımı bu vatana feda ettim. Şu an protez kullanmak zorundayım. Askeri hastanede bacaklarım kesildikten sonra GATA'ya sevkim yapıldı. Burada uzun bir süre tedavi gördüm ve yaralarım iyileşti. Daha sonra fizik tedavi almak ve protez çalışmaları için buraya geldim. Buradaki ortam tamamen bizler için, bedel ödeyen gaziler için. Doktorundan, hemşiresinden, fizyoterapistine kadar tüm sağlık çalışanları bizlere bir aile ortamı sağladı. Buranın protez ve fizik tedavi çalışması sonrası protezlerimiz takıldı. Tekrar dimdik bir şekilde ayağa kalkma başarısını gösterdik" diye konuştu.