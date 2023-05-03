Gaziemir Belediyesi Alzheimer Demans Merkezi'nde hastalara hizmet veriyor

Gaziemir Belediyesi tarafından Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verilen hizmetle alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasiteleri korunuyor; hasta yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir Belediyesi tarafından Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verilen hizmetle alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasiteleri korunuyor; hasta yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde; 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde, hastaların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor.

İlçede ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar, sabah özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. Merkezde verilen danışmanlık hizmetiyle, bakım verenin tükenmişliğinin üstesinden gelmesine yardımcı olmakla birlikte hastalarının güven ortamında iken kendilerine zaman ayırmaları sağlanıyor.

12 yıldır parkinson, 6 yıldır da demans hastalığıyla mücadele eden Nuray Oylan'ın oğlu Osman Oylan, annesinin hastalığını öğrendikten sonra onun ihtiyaçlarının karşılanması için arayış içine girdiklerini ve yeğeninin tavsiyesiyle Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'yle tanıştıklarını söyledi. Oylan, şöyle konuştu:

"Bu merkezle beraber tekrar hayata tutunmaya başladık. Araştırdık, Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ettik ve tam da ihtiyaçlarımıza cevap veren bir yapıya sahip olduğunu gördük. Annem yaklaşık üç yıldır bu merkeze devam ediyor. Bu merkeze şifa buluyoruz. Bu merkezde olduğumuz için mutluyuz. Annem buraya geldikten sonra hareketleri, hayata tutunuşu çok farklılaştı, daha aktif bir hayat yaşamaya başladı. Annemdeki bu değişimleri başta biz olmak üzere akrabalarımız, yakınlarımız da gördü. Merkezin faydasını gördükçe daha çok bağlandık buraya ve annemle birlikte biz de aktivitelere katılıyoruz."

Merkezin üyesi Saide Yücekan'ın kızı Zeynep Elibol ise şunları söyledi:

"Doktor anneme hastalık teşhisi koyduktan sonra arayış içine girdik ve bu merkezle tanıştık. Buraya geldikten sonra annem çok büyük değişiklikler kaydetti. İlk kontrolde doktorumuzda annemdeki bu değişiklikleri fark etti. Annem burada çok mutlu. Daha önce çok monoton, hareketsiz, içine kapanık, depresif bir haldeydi. Buraya geldikten sonra adeta bir 23 Nisan çocuğu gibi neşeli oldu. Buraya her zaman heyecanla geliyor. El hareketleri ve kasları güçlendi, düzeldi; neşesi arttı annemin. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başta olmak üzere, bu merkezin çalışanlarına teşekkür ediyorum."