Gaziemir Belediyesi Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde Hizmetlerini Sürdürüyor

Gaziemir Belediyesi'nin Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasiteleri korunuyor; hasta yakınlarına da psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verdiği hizmetlerle alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasiteleri korunuyor; hasta yakınlarına da psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde, hastaların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar, sabah özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Hastaların tekrar hayata tutunması ve daha sosyal bir yaşam sürmeleri için hizmet verilen merkezde, 2019 yılının nisan ayından bu yana 13 bin 586 bilişsel ve fiziksel aktivite yapıldı.

Merkezde, hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. Merkezde verilen danışmanlık hizmetiyle, bakım verenin tükenmişliğinin üstesinden gelmesine yardımcı olmakla birlikte hastalarının güven ortamında iken kendilerine vakit ayırmaları sağlanıyor.