Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında tahliye edilen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı. Yangına 90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edildi ve 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor.