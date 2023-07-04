Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Gaziantep'te bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında tahliye edilen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı. Yangına 90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edildi ve 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te sağlık ürünleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üretilen bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı.
90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Alandaki soğutma işlemleri devam ediyor.