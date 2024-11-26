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Gaziantep'te Otel Konforunda Hidroterapi Hizmeti

Gaziantep'te Otel Konforunda Hidroterapi Hizmeti
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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açılan yeni hidroterapi merkezi, sıcak ve soğuk su havuzları ile hastalara otel konforunda rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Fizyoterapistler eşliğinde yapılan egzersizler, ameliyat sonrası destek ve spor yaralanmaları için tedavi imkanları sağlanıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hastalara otel konforunda hidroterapi hizmeti veriliyor.

Hastanede 2 ay önce hizmete açılan merkezin sıcak ve soğuk su havuzlarıyla hastalara tedavi imkanı sunuluyor.

Merkezde, fizyoterapistler eşliğinde birçok egzersiz yaptırılırken, ameliyat olan vatandaşlara da destek sağlanıyor.

Spor Hekimi Uzman Doktor İbrahim Dündar, AA muhabirine, suyun tedavi etme özelliğini kullandıklarını söyledi.

Birçok spor yaralanmaları ve kas iskelet sistemi problemlerine karşı da tedavi uyguladıklarını ifade eden Dündar, "Yürüyüş egzersizleriyle, farklı şekilde modüllerde denge koordinasyonları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu suya girdim çıktım tarzı değil, tamamlayıcı sonuç almak için yaptığımız bir uygulama. Fizik tedavi hastaları ve sportif rehabilitasyon hastaları, ameliyat olanlar da belirli dönemlerde girebiliyor." dedi.

Dündar, hastalara konfor sağlamak için lift sistemlerinin de bulunduğunu belirtti.

Hastalar kendi tedavilerini takip edebiliyor

Tesisin otel konforunda, bireysel olarak hizmet verdiğine değinen Dündar, şunları kaydetti:

"Genelde farklı seanslar uygulanıyor, kadın erkek ayrı seanslar oluyor. Şu an yeni olduğumuz için ortalama günlük 3-4 ayrı hasta alıyoruz. Günlük ortalama yarım saat ile bir saat arası 8-10 hasta alma kapasitemiz var. Grup alınması durumunda sayımız daha da artacaktır. Hastalarımızı tedaviye alıp konaklama durumlarımız da var. Bu destekleyici bir tedavidir. Sağlık turizmi açısından da hastanemize faydası var. İleriye dönük bu konuda planlarımız var."

Fizyoterapist Furkan Sezen de hastaları başarılı şekilde tedavi ettiklerini dile getirerek, "Normal şartlarda yer çekiminin yüzde 90'ını su kendisi alıyor, hastaların eklemlerine yüzde 10'luk bir yük biniyor. Bu da egzersizlerini rahatça yapmalarını sağlıyor." diye konuştu.

Hastalar da memnun

Yaklaşık 1 aydır tedavi gören Recep Kırmızıgül ise memnun olduğunu ve fayda gördüğünü dile getirdi.

Suyun içinde ağrılarını unuttuğunu belirten Gül, "Su içinde dizini daha rahat hareket ettirebiliyorsun. Normal spor hareketlerine göre daha rahat hareket edebiliyorum. Su olmayınca daha zor oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Sağlık
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