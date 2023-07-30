Gaziantep'te Hastaya Müdahale Eden Doktor Darp Edildi

Gaziantep'te bir yakınlarını tedavi için hastaneye getiren 3 şahıs, hastaya müdahale eden doktoru darp etti. Şiddet anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te bir yakınlarını tedavi için hastaneye getiren 3 şahıs, hastaya müdahale eden doktoru darp etti. Şiddet anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servise hasta getiren ve ismi öğrenilemeyen 3 şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları Dr. Mustafa Karabaş'a saldırdı. Olay sırasında Dr. Karabaş tekme ve yumruklarla yaralandı. Yaralı doktor tedavi altına alınırken, olay yerine gelen saldırgan 3 şahsın yakınları da acil servisi birbirine kattı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı dağıttıktan sonra 3 saldırganı gözaltına aldı. Hasta yakınlarının acil servisi birbirine kattığı ve doktorun üzerine yürüyüp, küfürler savurarak darp ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - GAZİANTEP