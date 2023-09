Gaziantep'te hastanede bıçaklı saldırı: Temizlik görevlisi ameliyat edildi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde temizlik görevlisi M.Y., husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin bıçaklı saldırısına uğradı. M.Y. karnından ve kafasından darbe aldı ve ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

Aynı hastanedeki kadın bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen şüpheli Ö.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y, şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aletiyle emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı, şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulandığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.