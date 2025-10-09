Gaziantep'te Gerçekçi Patlama Tatbikatı Gerçekleştirildi

GAZİANTEP'te gerçekleştirilen patlama tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği meydana gelen patlamada yaralananlar, yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı' projesi kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Gerçeği aratmayan tatbikata 5 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan ve bazı organları kopan 20 yaralı için ekipler dakikalarla yarıştı. 20 yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürülürken, sinir krizi geçiren yakınlarını ise polis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Senaryo gereği olay yerinde bir şüpheli paket daha bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye bomba imha uzmanları çağırıldı, eğitimli köpekler getirildi. Bomba uzmanları tarafından alan boşaltılarak şüpheli paket fünyeyle patlatılıp imha edildi.

'GERÇEĞİ YANSITACAK ŞEKİLDE CANLANDIRDIK'

Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, afetle müdahale programı kapsamında gerçeği aratmayacak bir tatbikatı uyguladıklarını ve tatbikat gereği bir patlama sonucu ilk müdahale yapılmasını canlandırdıklarını söyledi. 136 personel ile 46'sı sağlıkçı, 30 aracın da 10 tanesi sağlık ekibi olmak üzere tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen Akhan, "Türkiye afetle müdahale programı kapsamında gerçeği aratmayacak bir tatbikatı uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz. Burada 136 personel ile 46'sı sağlıkçı, 30 aracın da 10 tanesi sağlık ekibi olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız, büyükşehir belediyemiz, zırhlı tugayımız gibi paydaşlarımızla birlikte, bir bomba olayını gerçeği yansıtacak şekilde yapılacak tüm işlemleri canlandırdık. Kurulması gereken çadırlarımıza kadar kurduk. Yaralı ve hastaların naklini gerçeği aratmayacak şekilde gerçekleştirdik. Tatbikatımızda 25 yaralımız bulunuyor. 5'i hayatını kaybeden vatandaş, yaralıların da kendi içinde sınıflandırılması devam edilmekte. Emniyetten de bomba ile ilgili araştırma yapmak için ekip gelip bombanın türü ve cinsiyle ilgili işlemleri gerçekleştiriyor. Biz sağlık olarak ve diğer paydaşlarımız olarak işlemlerin tamamını gerçekleştirdik. Bu tatbikatı yılda bir defa Türkiye Afetle Müdahale Planı (TAMP) dediğimiz illerde herhangi afet olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü senaryomuz bir bomba olayıydı. Herhangi bir olay olduğunda olaylara hızlı ve güvenli şekilde yetişebilmek için sahanın dinamikliğini geliştiriyoruz" diye konuştu.