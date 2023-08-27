Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Asadullah Beğoğlu'na saldırı olayı ile ilgili 3 zanlı tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili 3 saldırganın tutuklandığını açıklayarak saldırı sırasında başına darbe alan ve yoğun bakımda tedavi gören doktorun ise taburcu olduğunu duyurdu.

Gaziantep'te doktora darp olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin daha tutuklandığını açıkladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Asadullah Beğoğlu'na saldırı olayı ile ilgili 3 zanlı tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili 3 saldırganın tutuklandığını açıklayarak saldırı sırasında başına darbe alan ve yoğun bakımda tedavi gören doktorun ise taburcu olduğunu duyurdu.

Gaziantep'te, 19 Ağustos 2023 tarihinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli Dr. Asadullah Beğoğlu'nun hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğramasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 1'i olay sonrası tutuklanmıştı. Derinleştirilen soruşturma neticesinde yakalanan 2 şüpheli daha tutuklanırken, doktora saldırı olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili 3 şahsın tutuklandığını açıklayarak, saldırıya uğrayan doktorun ise yoğun bakımda tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

Bakan Koca: "Tutuklu sayısı 3'e çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamasında, "Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustosta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dahil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir"

Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorun durumunu hakkında da bilgi vererek, "Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez" dedi.