Gaziantep'te 6 ay boyunca hıçkıran kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep'te 6 ay önce evinde yemek yerken başladığı hıçkırığı hiç durmayan Rokan Musa, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı.

Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa'ya, 6 ay boyunca başvurduğu çeşitli hastanelerde tanı konulamadı.

Yaklaşık 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Musa, Göğüs Cerrahisi Polikliniği'nde muayene edildikten sonra hastaneye yatırıldı.

Bir süre kontrol altında tutulan Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı, AA muhabirine, söz konusu durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının (akciğer ve kalbin hemen altında bulunan, solunum sisteminin temel kası) çalışmasını sağlayan frenik sinirle alakalı olduğunu dile getiren Bayrakçı, şunları kaydetti:

"Sorunun hangi tarafta olduğunu saptadık ve sağ tarafına kapalı ameliyat yaptık. Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi. Ona hayatı zindan eden bir durum söz konusuydu, daha önce hıçkırık şikayetiyle gelenler oldu ama ilaçla tedaviye gittik. İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu ise Musa'nın hastalığı sebebiyle hayatın her alanında zorluklar yaşadığını belirterek, "İlk defa karşılaştığımız bir durum bu aslında, hekimimiz de bu ameliyatı ilk kez yaptığını söyledi. Hastanemizde çok farklı vakalar görebiliyoruz." dedi.

Rokan Musa da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.