Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Yürüme Robotuyla 300 Hasta Sağlığına Kavuştu

Gaziantep Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde kurulan yürüme robotuyla 300 hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, aralık ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne kurulan robot ile felç, inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı, multiple skleroz, parkinson ile kas ve kemik hastalarına hizmet veriliyor.

Yaklaşık 9 aydır hastanede bulunan robotla yaklaşık 300 hastaya şifa dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Çiğdem Şentüre Önder, cihazın yürüme yetisini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalar için umut olduğunu ifade etti.

Cihazın psikolojik olarak da hastalara etkisi bulunduğunu aktaran Şentüre, "Özellikle nörolojik hastalıklarda kullandığımız için hastaların beynine yeniden uyarı gönderiyoruz. Bu uyarımla beraber yürüme fonksiyonunu kazanıyor hem de sanal gerçeklikle beraber de psikolojik olarak hastaya destek oluyor. Beyne yeniden yürümeyi öğretiyor da diyebiliriz." bilgisini verdi.

Fizyoterapist Ömürcan Durak da cihazın Gaziantep'in yanı sıra çevre illere de olanak sağladığını kaydetti.

Cihazı fizik tedavi sonrasında da kullandıklarını aktaran Durak, "Aralık ayından bu yana aktif olarak hizmet veriyoruz ve yaklaşık 300 hastamıza tedavi uyguladık." ifadesini kullandı.