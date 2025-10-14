Gaziantep Şehir Hastanesi İki Yılda 5,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Şehir Hastanesi'nde 2 yılda 5,5 milyon hastaya sağlık hizmeti verildiğini söyledi. 2 yıllık süreçte 180 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilen hastane bünyesinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin açılışı da yapıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kuruluşunun 2'nci yıl dönümünde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu'nun da katıldığı açılışta hizmete alınan birimin klinikleri tanıtıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin Türkiye'deki en büyük 4'üncü şehir hastanesi olduğunu ve tüm birimlerin eksiksiz olarak hizmet sunduğunu söyledi. Şen, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Gaziantep Şehir Hastanesi kampüsü 638 bin metrekarelik alana sahip. Yani 90 futbol sahası büyüklüğünde bir tesisten bahsediyoruz. 931 ilçenin nüfusu kadar bir yerleşkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin 4'üncü büyük şehir hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Tam kapasiteyle hem şehrimize hem de bölge illerimize hizmet vermekteyiz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin de Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 yıl içinde 5,5 milyonun üzerinde hastaya işlem uygulandığını söyledi. Türkiye'de 3 tane olan genetik tanı merkezinin birinin de Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hizmet verdiğini anlatan Şahin, "Gaziantep Şehir Hastanemiz, 2 yılı geride bıraktı. Hastanemiz 1875 yatakla hizmete başladı. Bugüne kadar hastanemizde 5,5 milyonun üzerinde hasta muayene edilmiş. 150 bin civarında hasta yatışı yapılmış. 180 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyatlar da yüzde 55'in üzerinde nitelikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlar gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz bünyesinde eğitim klinikleri oluşturulmuş. 14 eğitim kliniğimizde 190 civarında asistan da alınarak kalite yükseltilmiştir. Türkiye'de 3 tane olan genetik tanı merkezi ile başarılı bir grafik çizmekteyiz" diye konuştu.

'KANSER HÜCRELERİNİ TESPİT EDEN YAPAY ZEKA KULLANIYORUZ'

Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu da yapay zekanın bir laboratuvara entegre edildiğini ve çok önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Yapay zeka ile tedavi süreçleri ve çıkarılan tahlil sonuçlarının süreçlerinin çok kısaldığını belirten Türkçüoğlu, şöyle konuştu:

"Şehir Hastanemiz, 2 yıl içinde çok büyük gelişmelere sahne olmuştur. Yakın zamanda yapay zekanın entegre edildiği bir laboratuvarımız oluşturuldu. Bu parkurda kanser hücrelerini fark eden akıllı yapay bir sistem kullanılıyor. Bizi uyararak aslında birçok hastanın tanısında ve tedavisinde hekimlerimizi yönlendiriyor. Yapay zekayı biz farklı alanlarda da kullanıyoruz. Bu bizim sonuç verme süreçlerimizi oldukça kısaltıyor. Hem tanı anlamında hem radyolojik tetkikler açısından gerekse diğer tüm laboratuvar hizmetlerinde çok hızlı randevu verme ve sonu verme özelliğine sahibiz. Bu sistem daha da süreçlerimizi hızlandırıyor. Sanıyorum Türkiye'de bizim kadar hızlı çalışan bir hastane daha yok. Biz 3 gün içinde birçok tetkikleri yapıp hastalarımıza sonuçları ulaştırıyoruz. Çevre illerden de şehirden de çok sayıda hastamız geliyor. Hasta memnuniyetlerimiz çok yüksek" diye konuştu.