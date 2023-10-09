Gaziantep Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı. Hastane, hizmetinin ilk gününde hastalardan ve Gaziantep halkından tam not aldı. Bu sağlık üssü, hem Gaziantep hem de çevre iller için önemli bir görev üstlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun ifadelerine yer verdi. (DHA)