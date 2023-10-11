Gaziantep Şehir Hastanesi Günlük 9 Bin Kişiye Hizmet Veriyor

GAZİANTEP Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, hafta sonu hasta kabulüne başlayan hastanenin şu anda günlük 9 bin civarında kişiye hizmet verdiğini söyledi. Hastanenin tam kapasite ile çalışmasıyla bu sayının artacağını vurgulayan Çetinkünar, Tam kapasite ile çalışmaya başladığımız zaman ayakta hasta kabulümüzün 20 bine ulaşacak, 63 ameliyathanemizde günlük 300 ameliyat yapılabilecek dedi.

Gaziantep'te yapımı tamamlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümleri yer alıyor. Bölgenin en büyük şehir hastanelerinden olan Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

'GAZİANTEP İÇİN BÜYÜK KAZANÇ'

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, 9 yıllık hasretin sona erdiğini ve açılışı yapılan hastanenin Gaziantep için büyük kazanç olduğunu söyledi.

Çetinkünar, 1875 yataklı hastanenin sadece Gaziantep'e değil yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet verebileceğini belirterek, Pazartesi günü itibariyle 9 yıllık özlem sona erdi. Gaziantep Şehir Hastanesinde hasta alımlarına başladık. Hastanemiz çok yüksek donanım ile donatılmış, uzman kalitesi olarak üst düzeyde olarak hizmet vermeye başladı. Bilindiği üzere 1875 yataklı, sadece ilimize değil, bölgemize ve yurt dışından gelen hastalara hizmet verecek. Hem sağlık alanında, tanı ve tedavi alanında dışarıya sevki en aza indirecek şekilde hasta yoğunluğunu da azaltacak şekilde faaliyete girdi. 1875 yataklı olarak hizmet veriyoruz, bunların 259'u üst düzey yoğun bakım yatakları, özellikli birçok birimimiz var. İlimizde ve bölgemizde olmayan birçok birim, özellikli merkez hizmet verecek. Bunların içerisinde tomoterapi dediğimiz kanser hastaları ile ilgili merkezimiz faaliyete girecek. Kentimiz için büyük bir kazanç. Yine kanser hastalarının yoğunluğunu bir nebze azaltacak olan kanser merkezimiz hizmete girecek dedi.

9 BİN 500 HASTAYA HİZMET VERİLDİ

Süleyman Çetinkünar, şu ana kadar 7 bin 500 hastaya ayakta poliklinik hizmeti verdiklerini ifade etti. 2 binin üzerinde acil başvuru olduğunu ve ilk ameliyatın da gerçekleştiğini kaydeden Çetinkünar, Çok güzel başladık, minimum aksaklıklarla devam ediyoruz. Esas önceliğimiz bir tek hastamızın saçının teline zarar gelmemesidir. Allah'a şükür ki bu saate kadar hiçbir sorun yaşamadık. Kapsamlı derecede poliklinik hizmeti, ameliyat hizmeti ve yataklı servis hizmeti verilmeye başlandı. Bunun da kapasitesi gün gün artıyor. Şu ana kadar 7 bin 500 hastamıza ayakta poliklinik hizmeti verdik, 2 binin üzerinde acil başvurumuz var. Bugün ilk kez açık kalp ameliyatını gerçekleştirdik, inme hastası bir vatandaşımızın girişimsel anjiyo işlemi gerçekleştirildi' diye konuştu.

GÜNLÜK 20 BİN HASTAYA HİZMET VERİLECEK

Tam kapasite ile çalışılmaya başlandığında günlük 20 bin hastaya hizmet verebileceklerini kaydeden Çetinkünar, sözlerini şöyle tamamladı

'?Hastanemizde tüm faaliyetler devam ediyor. Bakanlığımızın Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasıyla, açıktan atamalar ve akademisyen alımları hızla devam ettiği sürece hekim sayısı hızla artacak. Bakanlığımızın bu konuda çok büyük desteği var. Kentteki diğer hastanelerden gelen profesyonellerimizin de çok büyük desteği var. 505 uzman hekim, 86 pratisyen hekim, 1500 civarında hemşire ve 300 destek personeli ile burada hizmet veriyoruz. Şu anda yüzde 70-80 kapasite ile rahat bir şekilde çalışıyoruz. Tüm hastanelerimiz faal olarak hizmet veriyor. Oradaki doktorlarımızın özverili çalışmalarıyla hastanemiz faaliyete girmiş durumda. Günlük hasta sayısı ilk günden bu yana yüzde 100 oranında arttı. Aynı şekilde MHRS üzerinden alınan randevularımız da günden güne artıyor. Tam kapasite ile çalışmaya başladığımız zaman ayakta hasta kabulümüzün 20 bine ulaşacağın, 63 ameliyathanemizde günlük 300 ameliyatın yapılabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem donanım olarak hem de hizmet olarak üst düzey bir merkez.??