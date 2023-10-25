Gaziantep Şehir Hastanesi 15 günde 40 bin hastaya hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk 2 haftalık süreçte 40 bin poliklinik, 17 bin de acil servis hastasına hizmet verildi. Bin 450 hastaya servis yatışı yapıldı, 610 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi15 günde 40 bin hastaya hizmet verdi

Bin 450 hastaya servis yatışı yapıldı, 610 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi

GAZİANTEP - Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk 2 haftalık süreçte 40 bin poliklinik, 17 bin de acil servis hastasına hizmet verildi. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, bin 875 yataklı hastanede bin 450 hastaya servis yatışı, 455 hastaya yoğun bakım yatışı yapıldığını açıkladı. Şahin, 610 hastanın ise sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini vurguladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, 9 Ekim 2023 tarihinde hasta kabulüne başlayan ve içerisinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 64 ameliyathane bulunan bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığı 15 günlük sürede 40 bin poliklinik, 17 bin de acil servis hastasına tedavi imkanı sunduğunu açıkladı.

Bin 450 hastaya servis yatışı yapıldı, 610 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında ilk 2 haftalık süreçte hastanede verilen hizmetlere ilişkin de istatistiki bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Beytullah Şahin, Şehir Hastanesi'nde 2 haftalık süreçte bin 450 hastaya servis yatışı yapıldığını, yoğun bakımda ise 455 hasta yatışı yapıldığı açıkladı. Şahin, hastanedeki çeşitli servislerde tedavileri tamamlanan 610 hastanın da taburcu edildiğini vurguladı.

714 ameliyat yapıldı, 102 bebek dünyaya geldi

Dr. Şahin, son teknoloji cihazlarla donatılmış 64 ameliyathanesi bulunan hastanede bugüne kadar 714 ameliyat gerçekleştirildiğini de söyleyerek, modern doğum odalarında da ilk 15 günde 102 bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı. Şahin, Şehir Hastanesi Kalp Merkezi'nde ise 8 anjıo cihazı ile toplam 371 tanısal anjıo ve 110 hastaya stent takıldığını, kalp damar cerrahi ameliyathanelerinde ise bugüne kadar 14 by-pass ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

İnme merkezi hasta kabulüne başladı

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde inme merkezinin de hasta kabulüne başladığını belirten Dr. Beytullah Şahin, erken müdahale ile tedavi gerçekleştirilerek hastaların kalıcı felç riskinden kurtarıldığını vurgulandı. Dr. Şahin, hastanede girişimsel radyoloji ile beyin anevrizma (beyin damarlarında baloncuklaşma), beyin damar tıkanıklıkları gibi hastalarda hayati riski oluşturan acil durumlara da müdahale edilebildiğini de sözlerine ekledi.

Kanser hastaları için bütüncül tedavi başladı

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, kanser hastalarının bütüncül tedavisi için de medikal onkoloji, onkolojik cerrahi, jinekolojik onkoloji ve radyasyon onkoloji ekibi oluşturularak hasta kabulüne başlandığını aktardı. Dr. Şahin, "Nükleer tıp merkezimizde son teknoloji cihazlarla hastalarımızın tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Radyoaktif iyot merkezimizin hizmete başlamasıyla ilimiz Kamu Hastanelerinde tek ve ilk merkez olarak hizmet verecektir. 150 Yataklı Fizik Tedavi Hastanemiz Robotik Yürüme Cihazı dahil üst düzey rehabilitasyon hizmeti vermektedir. 30 makineli modern Diyaliz merkezimizde 60 diyaliz hastası tedavisini görebilmekte, tüm yoğun bakımlarda ve acil servisde diyaliz ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet verilmektedir. İçerisinde ameliyathanesi, yoğun bakımı ve yataklı servisini barındıran Yanık Merkezimizle hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Kapalı Psikiyatri servisimiz ile hastalarımıza güvenli hizmet alacakları ve sosyal yönden desteklenecekleri fiziki alanlar düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hiperbarik Oksijen Ünitemiz Kasım ayı sonunda faaliyete geçecek"

Dr. Şahin, "Kamu hastanelerindeki tek Hiperbarik Oksijen Ünitemiz Kasım ayı sonunda faaliyete geçecek olup yaklaşan kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek soba zehirlenmeleri, şekere bağlı yaraların iyileştirilmesi gibi pek çok alanda kullanılan bu tedavi ünitesi hastalarımıza şifa dağıtacaktır" dedi.

Dr. Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki süreçte çok sayıda hekim, hemşire, sağlık personeli ve destek personeli ataması yapılacağını da sözlerine ekledi.