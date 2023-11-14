Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden KOAH'a karşı tavsiyeler

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına (KOAH) karşı vatandaşlara tavsiyede bulundu. Hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğu vurgulandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına (KOAH) karşı vatandaşlara tavsiyede bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da kutlanan "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla vatandaşlara hastalığa dair tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun belirtildiği açıklamada, "Hastalık hakkında bilgilendirilmesi ve tedaviye katılım sağlaması için cesaretlendirilmesi, hastalığın seyrini kötüleştiren alevlenmelerden ve zatürreden korunması için grip ve zatürre aşılarını yaptırması, aktif yaşam biçimini benimsemesi, tütün ve tütün ürünlerini bırakması için desteklenmesi, nefes açıcı etkisi olan, 'inhaler' olarak adlandırılan ve solunum yolu ile uygulanan ilaçları düzgün ve düzenli kullanması oldukça önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 15 Kasım'da kutlanan "Dünya KOAH Günü"nün bu yılki temasının ise "Nefes Almak Hayattır, Erkenden Harekete Geçin" olarak belirlendiği aktarıldı.

Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunulan açıklamada, "Tütün ve tütün ürünlerini kullanmamanızı, soluduğunuz ortamın havasını temiz tutmanızı, düzenli ve dengeli beslenmenizi, düzenli egzersiz yapmanızı, yaş grubunuza uygun aşılarınızı yaptırmanızı, sağlığınız için geç kalmadan doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.