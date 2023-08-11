Gaziantep Hastanesi'nden Yeni Geliştirilen Bypass Yöntemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan bypass ameliyatlarında yaranın iyileşmesinin daha uzun bir sürede gerçekleştiğini belirterek, yeni geliştirilen yöntemin avantajlarını açıkladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan bypass ameliyatlarında yaranın iyileşmesinin daha uzun bir sürede gerçekleştiğini belirterek, "Yeni geliştirilen yöntemin geleneksel yönteme göre pek çok avantajı olması da hastaların ve doktorların tercih sebebi olmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de sıklıkla görülen kronik hastalıkların başında gelen bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı damarlar, bypass adı verilen açık ameliyatlarla açılıyor. Geçmişten bu yana klasik açık yöntemlerde safen venin (bacakta bulunan toplardamar) alınması için ayak bileği ile kasık arasında 50 veya 60 santimetre kesi yapılarak meydana geliyordu. Bu yöntem ile hastanın acı ve sancı duyma imkanı daha da artıyordu.

Prof. Dr. Hikmet İyem tarafından gerçekleştirilen "koroner bypass" ameliyatları bacağa küçük bir kesi ile bacaktan damar çıkartılarak kalbe yerleştirilerek yapılıyor. "Endoskopik Damar Çıkarma Yöntemi'" olarak da bilinen bu teknik ile hasta konforu maksimize edilerek iyileşmenin hızlı olması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İyem, "koroner endoskopik" damar çıkarma yönteminde sadece 1 veya 2 santimetrelik küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damar çıkarıldığını, bu şekilde hastalar bacaklarda iz olmaksızın ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebildiğini ve merdiven çıkabildiğini bildirdi.

İyem şunları kaydetti:

"Damar çıkarma işlemi açık olarak gerçekleştirildiğinde, kişinin kol ve bacaklarında oluşan derin ve uzun ameliyat izleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastayı olumsuz etkilemektedir. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde, endoskopik damar çıkarma yöntemi ile; bacaktan 2 santimetre kesiyle damar çıkartabilmektedir. Kol ve bacaklarda açılan küçük kesi ile enfeksiyon riski de minimize edilmektedir. Bu durum ise daha az ağrı ve daha az yara izi demektir. Bu yöntem ile hasta daha hızlı iyileşmekte, daha iyi klinik sonuçlar sağlanmakta ve hasta memnuniyetinin de yüksek bir yöntem olarak dünyada oldukça sık kullanılmaktadır. Dolayısıyla yeni geliştirilen bu yöntemin geleneksel yönteme göre pek çok avantajı olması da hastaların ve doktorların tercih sebebi olmasını sağlamaktadır."

Obezite ve şeker hastaları için önemli bir yenilik

İyem, obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan bypass ameliyatlarında fazla kilo sebebiyle damarın çok geride olduğu için bacakta derin kesiler açıldığını ve bu sebeple yaranın iyileşmesinin daha uzun bir sürede gerçekleştiğine vurguladı.

Geleneksel yöntemle yapılan işlemlerde bilhassa yaranın geç iyileştiği diyabet hastalarında yapılan uzun kesilerin, hastaların tedavi sürecini daha da uzatarak zorlu bir hale getirildiğini kaydeden İyem, modern tekniklerden olan endoskopik damar çıkarma yöntemi sayesinde bu zorlukların artık yaşanmadığının altını çizdi.