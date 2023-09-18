Gaziantep Hastanesi Eksozom Tedavisine Başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, yaşlanmayı geciktiren, leke, yanık, akne ve yara tedavileri ile saç dökülmesini engelleyen eksozom tedavisine başladığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, eksozom kök hücre tedavisi, kordon dokusundaki mezankimal kök hücreden elde edilen kök hücrelerin flakon halinde laboratuvarlarda üretildikten sonra soğuk zincir bir şekilde temin edilmesinden sonra iğne ile cilde enjekte edilerek uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, eksozom tedavisinin mezenkimal kök hücreden elde edilen, Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye'de tek yetkili GMP laboratuvarda üretilen partikül olduğunu bildirdi.

Bu tedavinin yaşlanmayı geciktiren ve doğal yaş almayı sağlayan kalıcı etkili bir yöntem olduğunu belirten Özsaraç, "Bu yöntem Gaziantep'te dermatoloji alanında ve özel hastanede ilk defa uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle cilt yenilenmesinde, ince kırışıklıkların tedavisinde, ciltte kolajen ve elastin artımında kullanılan bir yöntemdir. Antiaging diğer bir ifade ile yaşlanma karşıtı etkisi çok yüksek bir yöntemdir. Çünkü kök hücreden elde ediliyor. Bu yöntem leke tedavilerinde, ciltteki çukur izlerinde, akne tedavilerinde kullanılan, saç dökülmesini engelleyen, saçın uzamasını ve saç foliküllerini destekleyen çok etkili bir yöntemdir. Bu tedavi yanık ve yara iyileşmelerinde de kullanılabilen bir kök hücre yöntemidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ve dünyada çok hızla yaygınlaşan bir yöntem"

Özsaraç, ekzozom tedavisinin kordon dokusundaki mezenkimal kök hücreler elde edilerek uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yöntem kordon dokusundaki mezankimal kök hücreden elde ediliyor. Bu tedavi yöntemi yeni bir yöntem ama Türkiye'de ve dünyada çok hızla yaygınlaşan bir yöntem. Sonuç alınabilen güzel bir alternatif tedavi yöntemidir. Yara iyileşmelerinde, leke tedavilerinde çok sık kullanılan popüler bir yöntem. Tedavi edici bu hücresel ürün, laboratuvarda üretildikten sonra soğuk zincir bir şekilde temin ediyoruz. Soğuk zincir kurallarına uyarak cilt altına küçük bir iğne yardımı ile enjekte ediyoruz.

Tedavinin etkisi bir ay sonra kendisini gösteriyor. Bir aydan önce etki beklemeyiz. Maksimum etki ciltte 3 ayda, saçlı deride ise 6 ayda maksimum etkiyi gösteriyor. Bu tedaviyi saç dökülmesinde saçlı deriye, cilt eller ve boyun bölgesine uygulayabiliyoruz. Bunun dışında yanık ve yara için de kullanılabileceği için aslında tüm vücut bölgelerine de uygulanabilir."