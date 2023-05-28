Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden yapay zeka ile beyin tümörü tespiti

GAZİ Üniversitesi Hastanesi'nde 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen ve beyin MR'larındaki tümör gibi anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, hastalara acil müdahale edilmesini sağlayan yapay zeka algoritmasının yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde 2019'da hayata geçirilen 'Türk Beyin Projesi' kapsamında geliştirilen yapay zeka algoritması, beyin MR'larındaki anormal durumları 5-10 saniyede tespit ederek, acil hastalara zamanında müdahale edilmesini sağlıyor. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde pilot olarak uygulanan yapay zeka algoritması, bazı hastanelerde 15 güne kadar süren beyin MR'ı sonucunu 5 ila 10 saniye içinde yorumlayabiliyor. Hastaneye baş ağrısı şikayetiyle başvuran bir kadın hastanın beynindeki tümör de yapay zeka sayesinde tespit edildi. Bu sayede acil müdahale edilen 46 yaşındaki hastanın hayatı kurtarıldı. Vaka, literatürdeki yapay zeka tarafından tespit edilen ilk insan olarak dünya tarihine geçti.

Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, yapay zeka sisteminin 1200'ün üzerinde hastada tespit yaptığını söyleyerek, "Uluslararası dergide dünyada ilk örnek olarak gösterilmesi de bizleri memnun etti. Hastamız MR cihazına girdikten sonra, cihazda çekilen görüntü tamamlandığı anda yapay zeka sistemi alınan görüntüyü hemen analiz ediyor. Eğer anormal bir durum varsa, anormal durum kısmı renklendirilerek, doktorun cep telefonuna veya bilgisayarına iletiliyor. Doktorumuz da çekilen görüntünün hangi kesitinde anormal bir durum, kitle, tümör olduğuna karar vererek, artık nasıl bir tedavi uygulaması gerekiyorsa da bunu uyguluyor. Bu çalışma ile gerçek zamanlı olarak anında bilgi, doktora iletildiğinden bu da acil müdahale şansı doğuruyor. İnme gibi durumlar anında müdahale gerektiriyor. Sistemimiz inme durumunu da tespit edebiliyor. Eğer beyinde bir kanama gerçekleşiyorsa, anında doktorlara ilettiği için doktorlar anında müdahalede bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sağıroğlu, projenin tüm kamu hastanelerinde kullanılacağını belirterek, "Türkiye'de beyin MR görüntülerini açık veri seti olarak yayınlayan ilk proje bu. Kamu hastanelerinin tümünde kullanılacak bir proje. Doktorlarımızın kullanabileceği gerçek bir uygulama. Kamu hastanelerinin yanında özel hastanelere de kurma çalışmalarımız var. Dünyada pek çok şirket ve hastane ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Başta ülkemiz olmak üzere dünya insanlığına katkı verecek proje haline dönüşmesi için de çalışıyoruz" dedi. (DHA)