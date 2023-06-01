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Gaz yağı içen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Gaz yağı içen 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz yağını içen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olay, Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz yağını içen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Alparslan D., evde oyun oynarken masa üzerinde bulunan şamdandaki gaz yağını içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kötüye giden çocuk, ambulansla Bursa Şehir hastanesi çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

İnegöl Aydın Bursa Sağlık Haberler

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