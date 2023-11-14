GASKİ Genel Müdürü: Gaziantep Şebeke Suyu Temiz ve Sağlıklı

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şebeke suyunun temiz ve sağlıklı olduğunu belirtti. GASKİ, arıtma cihazları satışı sırasında bazı satıcıların şebeke suyu ile ilgili yapmaya çalıştığı algılara karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), arıtma cihazları satışı sırasında bazı satıcıların şebeke suyu ile ilgili yapmaya çalıştığı algılara karşı vatandaşları uyardı. GASKİ Genel Müdürü yaptığı açıklamada belirtilenlerin aksine Gaziantep'in suyunun temiz ve sağlıklı olduğu bilgisini paylaştı.

Arıtma cihazları satışı sırasında, bazı satıcıların şebeke suyunda yapılan tepkime ile suyu bulanıklaştırarak suyun sağlıksız olduğuna vatandaşı ikna etmeye çalıştığını belirten GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bu iddiaların asılsız olduğunu, satışlara yönelik kasıtlı olarak bu algının oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yapılan GASKİ Genel Kurulu sonrası Genel Müdür Hüseyin Sönmezler yaptığı önemli açıklamada şebeke suyunun içme suyu kullanıma uygun olduğunu vurgulayarak, bu gibi bazı satış çalışmalarına karşı suç duyurusunda bulunabileceklerini belirtti.Genel Müdür Sönmezler açıklamasında halk sağlığı için şebeke suyundan sürekli numune alındığını ve suyun sağlık açısından sürekli denetlediğini aktarırken vatandaşların olumsuz iddialara itibar etmemesi gerektiğine önemle dikkat çekti.

"Gaziantep'in her ilçesinde ve köyünde insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun suyu veriyoruz"

Sönmezler açıklamasında vatandaşlara oluşturulmaya çalışılan algıya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Arıtma sistemi satan bazı firmalar gittikleri evlerde şebeke sularının kirli olduğunu ispatlamak için halk sağlığı ve bizlerin çok sayıda numuneler alarak şebekeye verdiğimiz sağlıklı suyun, çeşmeden akan suyun, sadece kendilerinin bildiği ve kendi ıskalasını oluşturdukları sistemle rengini değiştiriyorlar. 'Bu su kirli içilemez' diyerek kendi cihazlarını satmaya çalışıyorlar. Şunu net olarak söylüyorum ki, Gaziantep'in her yerinde, her ilçesinde ve köyünde insani tüketim amaçlı su, sular yönetmeliğine uygundur, suyumuz sağlıklı, temizdir. Sadece biz değil halk sağlığı için de kurumlar numune alıyorlar. Suyumuz sağlıklı bir su. Kendi cihazlarını satabilmek için suyumuzun üzerinden tepkimeyle bulanıklık oluşturuyorlar. Aslında suç duyurusunda bulunmamız gereken bir durum. Arıtma cihazı satanlar kendi cihazlarını tanıtabilirler ama bizim suyumuz üzerinden algı oluşturmamaları gerekiyor. Suyumuz içilebilir sağlıklı sudur" diye konuştu. - GAZİANTEP