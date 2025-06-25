Fransa'da Araştırma: Cam Şişelerde Daha Fazla Mikroplastik Bulundu

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Fransa'da yapılan bir araştırma, cam şişelerde satılan içeceklerin, plastik şişe ve kutulardan daha fazla mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Cam şişelerin kapaklarındaki boya ve plastik bileşimlerinin bu duruma neden olduğu belirlendi.

FRANSA'da yapılan araştırma, gazlı içecek veya çay cam şişelerde satılanlarında plastik ya da metal kutulara göre daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu.

Fransa Gıda Güvenliği Ajansı'nın (ANSES) yayımladığı yeni araştırmaya göre, cam şişelerde satılan içeceklerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacık tespit edildi. Bu miktarın, plastik şişe ve kutulardaki oranlardan 5 ila 50 kat daha fazla olabileceği belirtildi.

Bilim insanları, cam şişelerin zannedildiği kadar 'temiz' olmadığını, hatta bu şişelerin kapağındaki boya ve plastik bileşimlerinin, içeceğe doğrudan mikroplastik bulaştırabileceğini söylüyor. Araştırmaya göre, mikroplastiklerin asıl kaynağı cam şişenin kendisi değil, kapağı. Cam şişe kapaklarındaki boya ve plastik içeriğinin, içeceklerle temas ettiğinde parçalanarak sıvıya karıştığı belirlendi. Özellikle depolama ve taşıma sırasında yaşanan sürtünmenin bu durumu tetiklediği aktarıldı.

Uzmanlar, kapaklar kullanılmadan önce temizlenirse, mikroplastik bulaşmasının üçte bire kadar azaltılabileceğini kaydetti. Üfleyerek veya su-alkol karışımıyla yapılan basit bir temizlik işleminin de büyük fark yaratabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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