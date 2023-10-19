Fitoterapist Dr. Hakan Özkul: Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlatılmalı

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alması ile ilgili "Acil bir şekilde Gazze'ye her türlü ilaç ve sağlık malzemeleri ulaştırılmalı onların yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışılmalı. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılmasını öneriyorum. Türk sağlık sektörü harekete geçmeli. Filistin'deki tıbbi malzeme ihtiyacı için kampanya başlatılmalı" açıklamasını yaptı.

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasını değerlendirdi. Özkul, şu açıklamayı yaptı:

"KAMPANYA BAŞLATILMALI"

"Bu vahşeti, terörü en şiddetli şekilde kınıyorum. Acil bir şekilde Gazze'ye her türlü ilaç ve sağlık malzemeleri ulaştırılmalı onların yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışılmalı. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılmasını öneriyorum. Filistin'deki tıbbi malzeme ihtiyacı için kampanya başlatılmalı. Tekraren diyorum ki çocuklar ölmesin masumların akan kanı dursun.

"BU VAHŞET HEPİMİZİ DERİNDEN SARSIYOR"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden sarsıyor. Masum sivil insanların İsrail tarafından karanlıkta aç susuz bırakılmaları, sürekli başlarına bomba yağdırılması bir terör eylemidir, insanlık suçudur. Tarihte örneği çok az görülmüş vahşettir, katliamdır. Hele ki hastaların, yaralıların tedavi gördüğü bir hastaneyi bilerek ve isteyerek soğuk kanlılıkla bombalamak tarihte örneği görülmemiş görülmesi de pek mümkün olmayacak bir vahşettir. En soğuk kanlı katillerin bile yürekleri bu vahşet karşısında sızlar."