Finlandiyalı araştırmacılar beyin kanamalarını tespit etmek için yapay zeka çözümü geliştirdi

Finlandiyalı araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zeka çözümü, beyin kanamalarını tespit etmek için kullanılacak. Çözüm, hastanelerdeki farklı görüntüleme cihazlarından alınan verileri analiz ederek algoritma kurabiliyor ve acil müdahale gerektiren bilgisayarlı kafa tomografisi görüntülerini algılamaya yardımcı oluyor. Yapay zeka algoritmalarını kullanan çözüm, radyologların iş yükünü azaltacak hem de nöbetçi doktorların tedavi sürecini hızlandıracak.

HELSİNKİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Finlandiyalı araştırmacılar, beyin kanamalarını tespit etmek için bir yapay zeka (AI) çözümü geliştirdi. Çözümün iki ila üç yıl içinde ticarileştirilmesi bekleniyor.

Finlandiyalı bilgi teknolojileri hizmeti şirketi CGI tarafından Perşembe günü yayımlanan basın bildirisine göre, yapay zeka çözümü Helsinki Üniversitesi Hastanesi ve Finlandiyalı görüntüleme teknolojisi şirketi Planmeca'nın işbirliğiyle, CGI tarafından geliştirildi.

Yapay Zeka Kafa Analizi adlı çözüm, hastanelerdeki farklı görüntüleme cihazlarından alınan verileri analiz ederek algoritma kurabiliyor ve bu algoritmaları klinik olarak test edebiliyor. Yapay zeka algoritmalarını kullanan çözüm, acil müdahale gerektiren bilgisayarlı kafa tomografisi görüntülerini algılamaya yardımcı oluyor. Yapay zeka, 10 milyon piksellik bir görüntüyü saniyeler içinde teşhis edebildiği için bu çözüm hem radyologların iş yükünü azaltacak hem de nöbetçi doktorların tedavi sürecini hızlandıracak.

Helsinki Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji doktoru ve inovasyon sorumlusu olan Miikka Korja basın bildirisindeki ifadesinde, Finlandiya'da çoğunluğu acil kliniklerde olmak üzere her yıl 180.000'den fazla bilgisayarlı kafa tomografisi taraması yapıldığını belirtti.

Korja, bilgisayarlı kafa tomografisi taraması sayısı her yıl artarken radyolog sayısının ise azaldığını vurguladı.

Doktor, "Bu güçlükleri aşmak amacıyla, travma dışı beyin kanamalarının en yaygın türlerini hızlı ve doğru şekilde tespit eden algoritmalar kullanan yeni bir yapay zeka çözümü geliştirmek için CGI ve Planmeca ile ortaklaşa çalıştık" ifadelerini kullandı.

Nihai teşhisin yapay zeka tarafından değil, bir insan tarafından yapıldığını belirten Korja, yapay zekanın tamamen güvenilir hale gelmesinin uzun zaman alacağını sözlerine ekledi.