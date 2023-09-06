Finlandiya'daki kürk çiftliklerinde kuş gribi vakaları nedeniyle düzenli virüs kontrolü yapılacak

Finlandiya Gıda Otoritesi, ülke genelindeki kürk çiftliklerinde artan kuş gribi vakaları nedeniyle düzenli virüs kontrolü yapılacağını duyurdu. Bu yeni uygulama, kürk çiftliklerinde salgın şüphesiyle yapılan hayvan koruma denetimlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek.