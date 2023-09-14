Finlandiya'da Kuş Gribi Nedeniyle Tilki ve Rakunların İtlaf Edilmesi Talimatı

Finlandiya Gıda Kurumu, ülkedeki kürk çiftliklerinde kuş gribi belirtileri gösteren tilki ve rakunların itlaf edilmesi talimatını açıkladı. Talimat, 109.000 tilki ve 6.000 rakunu kapsıyor. Kuş gribinin memeliler arasında yayıldığı belirlendi.

HELSİNKİ, 14 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya Gıda Kurumu, halk sağlığını korumak amacıyla ülkedeki kürk çiftliklerinde kuş gribi belirtileri gösteren tüm tilki ve rakunların itlaf edilmesi talimatını verdi.

Çarşamba günü açıklanan talimat, 109.000'i tilki ve 6.000'i rakun olmak üzere 115.000 hayvanı kapsıyor.

Kuruma göre, yapılan incelemelerde kuş gribinin ülkedeki kürk çiftliklerinde bulunan memeliler arasında yayıldığı görüldü. Talimat başlangıçta sadece vizonlara yönelikti. Tilki ve rakunların itlaf edilmesi ise ihtiyaten yapılabiliyordu.

Kurumun yaptığı basın açıklamasında, "Virüs memeliler arasında ne kadar uzun süre dolaşırsa, insanları etkileyebilecek bulaşıcı varyantların ortaya çıkma riski de o kadar artar. Şu ana kadar Finlandiya'daki altı kürk çiftliğinde vizonları, rakunları ve tilkileri etkileyen ve insanlara hastalık bulaşmasını kolaylaştıran varyantlar tespit edildi" ifadesi yer aldı.

Finlandiya'nın Ostrobothnia bölgesindeki 26 kürk çiftliğinde kuş gribi tespit edilirken, bu durum yaklaşık 135.000 kürk hayvanının itlaf edilmesiyle sonuçlandı.