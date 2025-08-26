Fındık Hasat Sezonunda Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu Riskine Dikkat!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Türe, fındığın hasat sezonunda yabancı cisim aspirasyonuyla (nefes borusuna yabancı cisim kaçması) daha sık karşılaştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Türe, AA muhabirine, Karadeniz'de fındık hasadının yapıldığı bu günlerde, çocuklarda nefes borusuna yabancı cisim kaçmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle 1-3 yaş grubunda çiğneme ve yutma koordinasyonunun tam gelişmediğine dikkati çeken Türe, yabancı cisim aspirasyonunun bu yaş aralığında hayatı tehlikeye atan bir durum olduğunu ifade etti.

Türe, çocuk acil başvurularının önemli bir kısmını yabancı cisim aspirasyonunun oluşturduğunu vurgulayarak, "Karşımıza çıkan cisimlerin büyük çoğunluğunu yiyecekler oluşturuyor. Sıklıkla kabuklu sert dediğimiz yer fıstığı, fındık gibi kuru yemişler ile boncuk, düğme, oyuncak parçası gibi çeşitli nesnelerle karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Karadeniz'de fındık hasadının devam ettiğini anımsatan Türe, hasat sezonunda yabancı cisim aspirasyonuyla daha sık karşılaştıklarını belirtti.

"Akciğere kaçan cisimler birçok tıbbi soruna yol açabiliyor"

Doç. Dr. Türe, çocukları bu tür yiyeceklerden uzak tutmanın korumada en doğru yöntem olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bölgemizde fındığa maruz kalma çok fazla. O yüzden vakalarımız sıklıkla fındık aspirasyonu. Çocuk acil başvurusu da fazla. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklara yağlı, sert yapılı kuru yemişleri bütün olarak vermememiz gerekiyor. Onun dışında yine sert yiyecekleri de bu çocuklara verirken dikkatli olmak gerekiyor. Çocuğun oturarak yemek yemesini ve ebeveyn gözetiminde yemek yemesini sağlamak lazım."

Çocukların ağzında yiyecek varken koşmamaları, yatar vaziyette bir şeyler yememelerinin önemine dikkati çeken Türe, "Acil müdahaleleri aileler bilirse çocuklarımızın hayatlarını kurtarmak açısından daha önemli şeyler yapmış oluruz." diye konuştu.

Türe, akciğere kaçan cisimlerin birçok tıbbi soruna yol açabileceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cisim aniden tıkanıklığa, nefesin kesilmesine, kişinin morarmasına, kötüleşmesine sebep olurken, daha küçük parçalar akciğere yerleşebiliyor. Sonrasında hastanın nefesi düzelebilir ama ilerleyen zamanda zatürre dediğimiz pnömoni tablosuyla, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu tablosuyla bu hastalar karşımıza gelebiliyorlar. Bir cisim kaçtığından şüphelendik ama takibinde çocuk tamamen normale dönmüş olsa da ileride tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor."