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Fındık bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, fındık hasadı için Şanlıurfa'dan Fatsa'ya gelen ailesinin çalıştığı bahçede bekleyen Sinan Enes Z. (11) fenalaştı.

Nefes almakta zorlanan çocuğun yere düştüğünü fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Sağlık

Şanlıurfa Fatsa Ordu Sağlık Haberler

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