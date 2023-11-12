Filistinli sağlık çalışanları Gazze'deki hastanelere saldırıların durdurulması çağrısında bulundu

Filistinli sağlık çalışanları, Ramallah kentinde düzenledikleri gösteride Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Sendika başkanı ve dernek başkanı, Gazze'deki sağlık merkezlerinin hizmet veremez hale geldiğini ve savaşın sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Filistinli sağlık çalışanları işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri gösteride, Gazze'deki hastanelere saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Filistinli Doktorlar Sendikası ve Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin çağrısıyla Ramallah kentinde Gazze'deki sağlık personeliyle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Sendika Başkanı Şevki Subha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık merkezlerinin çoğunun artık hizmet veremediğine işaret ederek, savaşın hemen sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Subha, ancak bu şekilde geride kalanlara müdahale edilebileceği, destek için sağlık malzemelerinin ve personelin bölgeye girebileceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında doktor, hasta bakıcı olmak üzere farklı alanlardaki sağlık personelinden 200 kişinin öldüğünü, yaralıların ve psikolojik olarak etkilenenlerin olduğunu ifade eden Subha, savaş durmadan, yardım faaliyetleri ve bölgenin ihtiyaçlarından söz etmenin zor olduğunu vurguladı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Mustafa el-Bergusi ise hastalara, hastanelere, doktorlara, hemşirelere karşı işlenen büyük suçun sona ermesini istediklerini söyledi.

Bergusi, İsrail'in binlerce çocuğu öldürdüğünü, şimdi de çocukların elektrik, ilaç ve su olmadığı için kuvözlerde öldüğünü ayrıca bazı ameliyatların anestezi uygulanmadan yapıldığını dile getirdi.

Gazze'de bombalı saldırılara maruz kalan hastanelere yönelik tüm suçların durdurulması gerektiğini belirten Bergusi, İsrail ordusu tarafından düzenlenen gerçek bir katliamla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.