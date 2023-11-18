Filistin Sağlık Bakanı, prematüre bebeklerin nakli için çağrıda bulundu

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in hastaneyi askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve içerdekileri silah zoruyla tahliye ettiğini söyleyen Keyle, uluslararası kurumları müdahil olmaya çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulundu.

Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve içerdekileri silah zoruyla tahliye ettiğini söyleyen Keyle, hastanede 126 hasta, 34 bebek ve bazı sağlık personelinin kaldığını ifade etti.

Keyle, "Uluslararası kurumların, prematüre bebeklerin ve yaralı çocukların Şifa Hastanesi'nden Batı Şeria'daki veya Mısır'daki hastanelere nakledilmesi için müdahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde yaralı ve prematüre bebekleri barındırabilecek kapasitede hastane bulunmadığını kaydeden Keyle, İsrail'in ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki cenazelerin bir kısmını bilinmeyen bir yere naklettiğini aktardı.

Bakan Keyle, Gazze Şeridi'nde şu an 9 hastanenin faaliyet gösterdiğini ve bunların da kısmen hizmet verebildiğini söyledi.

İsrail ordusu, bu sabah, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.