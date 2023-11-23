Filistin Kızılayı, yaralıların tahliyesinde yaşanan gecikmeyi açıkladı

Filistin Kızılayı (PRCS), Şifa Hastanesi'ndeki 190 yaralının Birleşmiş Milletler'in (BM) ekipleriyle güneydeki hastanelere tahliye ettiklerini ancak kontrol noktasından geçişlerin neredeyse 20 saat sürdüğünü açıkladı. Hasta tahliyesi sırasında 3 sağlık görevlisinin ve bir refakatçinin gözaltına alındığını belirten PRCS, iki sağlık görevlisinin serbest bırakıldığını ancak üçüncü sağlık görevlisi Awni Khattab'ın hala gözaltında tutulduğunu belirtti.

? Filistin Kızılayı (PRCS), Şifa Hastanesi'ndeki 190 yaralının Birleşmiş Milletler'in (BM) ekipleriyle güneydeki hastanelere tahliye ettiklerini ancak kontrol noktasından geçişlerin neredeyse 20 saat sürdüğünü açıkladı.

PRCS, BM'in ekipleriyle birlikte dün Şifa Hastanesi'nden 190 yaralının ondört ambülans ve iki BM otobüsüyle güneydeki hastanelere tahliye edildiğini ancak kontrol noktasından geçişlerin neredeyse 20 saat sürdüğünü ve bunun, hastaların hayatlarını tehlikeye attığını belirtti.

PRCS açıklamasında 'Yaralılar Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne, diyaliz hastaları ise Refah'taki Abu Youssef Al-Najjar Hastanesi'ne nakledildi. Tahliye operasyonuna 14 Kızılay ambulansı, iki Birleşmiş Milletler otobüsü ve diğer araçlar katıldı. Tahliye süreci, konvoyun kuzey ve güney Gazze'yi ayıran kontrol noktasından geçerken engellenmesi ve dikkatli bir denetime tabi tutulması nedeniyle yaklaşık yirmi saat sürmüş, dolayısıyla yaralı ve hastaların hayatları tehlikeye girmiştir' dedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINIYOR

Hasta tahliyesi sırasında 3 sağlık görevlisinin ve bir refakatçinin gözaltına alındığını belirten PRCS, iki sağlık görevlisinin serbest bırakıldığını ancak üçüncü sağlık görevlisi Awni Khattab'ın hala gözaltında tutulduğunu belirtti.