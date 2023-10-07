Filistin'deki Hastanelerde Acil Durum İlan Edildi
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Sağlık Haberleri
Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, sebebiyle Filistin'deki tüm hastanelerde acil durum ilan ettiğini duyurdu. Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, sebebiyle Filistin'deki tüm hastanelerde acil durum ilan ettiğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık