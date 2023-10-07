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Filistin'deki Hastanelerde Acil Durum İlan Edildi

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, sebebiyle Filistin'deki tüm hastanelerde acil durum ilan ettiğini duyurdu. Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.