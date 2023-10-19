- Filistin'de İsrail'in hedef aldığı 4 hastane hizmet dışı kaldı

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hedef aldığı 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmaları 13'üncü gününde devam ederken, İsrail dünyanın tepkisine rağmen Gazze'de yerleşim yeri ve hastanelere hava saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, 70'inin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Beit Hanoun, Al-Karama, Al-Durrah Çocuk Hastanesi ve Uluslararası Göz Hastanesi olmak üzere 4 hastanenin İsrail saldırılarının ardından hizmet dışı kaldığını, 19 sağlık kuruluşunun ise İsrail güçleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Gazze'deki hastanelerde yüzde 150'ye yükselen doluluk oranı nedeniyle ilk yardım hizmetleri 18 sağlık ocağında verilmeye devam ederken, Cibaliye şehrindeki Yemen Al-Saeed Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle bölümler acil servise alındı. Gazze ve kuzey kesiminde bulunan 14 ilk yardım merkezinde yaşanan yakıt sıkıntısı sebebiyle elektrik kesildi ve çalışmalar durduruldu. Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt stoku tükendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi malzeme getirilmesinde herhangi bir gecikmenin daha fazla can kaybına neden olabileceğini belirterek, uluslararası topluma ve kurumlara acil tıbbi ihtiyaçların hızlandırılması talebinde bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785'e yükseldiğini açıklamıştı. Hayatını kaybedenlerin bin 524'ünün çocuk, bininin kadın ve 120'sinin yaşlı olduğu belirtilmiş, 12 bin 493 yaralının 3 bin 983'ünün çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu aktarılmıştı.