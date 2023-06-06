Fethiye'de salça kazanına düşen bebek İstanbul'a sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşerek vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan bebeğin İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.