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Fethiye'de salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti

Fethiye'de salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.

Olay

İlçede 6 Haziran'da ailesi salça kaynatırken kazana düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlenen bebek, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Sağlık

Ümraniye Fethiye Muğla Sağlık Haberler

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