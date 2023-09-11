Fethiye'de Özel Teknede Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, yaralı vatandaşı botlarına alarak kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye açıklarında özel teknede yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık