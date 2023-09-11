Fethiye'de Özel Teknede Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, yaralı vatandaşı botlarına alarak kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.