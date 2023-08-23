Fethiye'de 7 Kişi Zehirlendi, İşletme Denetlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı aileden 7 kişinin zehirlenmesi şüphesiyle harekete geçen ekipler, şikayet edilen işletmeyi denetledi.

Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik kalabalık grup ilçedeki bir restoranda yemek yedi. Yemeğin ardından aynı aileden 7 kişi rahatsızlanarak, hastaneye başvurdu. Yapılan muayeneyle 7 kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri harekete geçti. Söz konusu iş yerinde incelemede bulunan ekipler, numune alındı. Numunelerin laboratuvara gönderildiği, sonucuna göre yasal sürecin başlatılacağı belirtildi. - MUĞLA