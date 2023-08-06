Ankara'da tek başına yaşadığı evde fenalaşarak mahsur kalan bir kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağlık problemleri olan Dilek B. tek başına yaşadığı evinde fenalaşarak yere düştü. Ayağa kalkamayan yaşlı kadının yardım seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olan 10'uncu kattakki eve itfaiye vinci yardımıyla pencereden giren sağlık ekipleri Dilek B.'ye ilk müdahalede bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'Bağırarak yardım istemiş' Olayın tanıklarından olan bir vatandaş, 'Yukarı katta oturan yaşlı bir komşumuz var. Sağlık problemleri olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Evin içinde düşmüş. Bağırarak yardım istemiş. Sesi duyan komşular da ihbarda bulunmuş. İtfaiye ekipleri camdan eve girdi. Önemli bir şeyi yokmuş. Yalnız yaşayan birisiydi' ifadelerini kullandı.

Fenalaştığı evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da tek başına yaşadığı evde fenalaşarak mahsur kalan bir kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağlık problemleri olan Dilek B. tek başına yaşadığı evinde fenalaşarak yere düştü. Ayağa kalkamayan yaşlı kadının yardım seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olan 10'uncu kattakki eve itfaiye vinci yardımıyla pencereden giren sağlık ekipleri Dilek B.'ye ilk müdahalede bulundu. Tedbir amaçlı hastanaye götürülen talihsiz kadının sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.

"Bağırarak yardım istemiş"

Olayın tanıklarından olan bir vatandaş, "Yukarı katta oturan yaşlı bir komşumuz var. Sağlık problemleri olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Evin içinde düşmüş. Bağırarak yardım istemiş. Sesi duyan komuşularda ihbarda bulunmuş. İtfaiye ekipleri camdan eve girdi. Önemli bir şeyi yokmuş. Yalnız yaşayan birisiydi" ifadelerini kullandı.