Felçli kadın oyunu ambulans içinde kullandı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, felç geçirdiği için yerinden kalkamayan Hatice Mutlu (83), oyunu ambulansın içinde sandık görevlilerinin nezaretinde kullandı.

Salah Mahallesi'nde yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren Hatice Mutlu, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Mutlu'nun yakınları, 112' Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine adrese giden sağlık görevlileri, Hatice Mutlu'yu sedye ile ambulansa taşıdı ve oy kullanacağı Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Hatice Mutlu, daha sonra sandık görevlilerinin nezaretinde ambulansta kurallara uygun şekilde oyunu kullanarak, zarfı teslim etti. Mutlu, oyunu kullanmasına yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.