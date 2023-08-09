Felçli Kadın Kendi İcat Ettiği Aparatla Hayatını Kolaylaştırıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kaza sonucu felç olan Lider Anaç, yatakta sağa sola dönebilmek için kendi icat ettiği aparatı kullanıyor. Aparat sayesinde yardım almadan hareket edebilen Anaç, bilgisayar kullanarak kitap yazmaya devam ediyor.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yatağa mahküm olan Lider Anaç, kendisinin geliştirdiği ve yatağın üzerine monte ettiği bir aparatla hayatını kolaylaştırdı. 57 yaşındaki Anaç, aparat sayesinde kimsenin yardımı olmadan yatakta sağa sola dönebildiğini söyledi.

Burhaniye'de yaşayan Lider Anaç, 1985 yılında üniversite sınavlarına hazırlanırken denize balıklama atladığı sırada boynu kırılınca felç oldu. Hayata küsmeyen Lider Anaç, bilgisayar kullanmayı öğrenince 'Piskedi' adlı bir kitap yazdı ve resimler yaptı. Yatakta iki kişinin yardımı ile sağa sola dönebilen Anaç, kendi icat ettiği aparatı bir usta yardımı ile yatağa monte ettirince hayatını kolaylaştırdı.

"3-4 SAATTE BİR POZİSYON DEĞİŞTİRMEK ZOR OLUYORDU"

Bir vinç yardımı ile engelli aracına binen Lider Anaç, bilgisayarına yüklediği bir programla konuştuklarını yazıya dökerken, ikinci kitabını yazmaya başladı. Kazadan sonra bir sürü sıkıntılar yaşadığını anlatan Lider Anaç şunları söyledi:

"1985 senesinde denize balıklama atlama sonucu boynumu kırdım. O günden bugüne çeşitli maceralar yaşadım hayatımda. Gerçi evin içindeyim ama bir sürü maceram var denebilir. Bunlardan bir tanesi bilgisayara sahip olmamdı. Bilgisayar aracılığı ile tane tane harfleri yaza yaza bir tane kitap yazdım. Gel zaman git zaman resim yaptım. Yağlı boya resim yaptım ama bilgisayar ile ilgilenmem daha uzun zaman aldı.

Bu hayat maceramda ailem, yeğenim bana çok yardımcı oldular ama bu arada neticede iki kişiye devamlı ihtiyacım vardı. Yataktan koltuğa, koltuktan yatağa geçerken veya banyoya giderken çeşitli her türlü işimde iki tane yardımcım vardı. Kitap yazarken tane tane yazdım. Teknoloji zaman içinde ilerledikçe bilgisayarda programlar icat edildi. Parasız olarak konuşarak kitap yazmaya devam ediyorum.

Bu arada benim gibi hastalar yatakta 3-4 saatte bir pozisyon değiştirmek zorunda. Beni devamlı sağdan sola çekmek zorundalar ve ben bundan hayatım boyunca çok sıkıntı çektim. Biraz da kilom var ondan dolayı beni çekenlerin beli ağrıdı. En sonunda kendi icat ettiğim bir aletle bir ustayı çağırdım. Ona teknik şeyleri anlattım. Yapabileceklerimizi konuştuk. En sonunda beni sağdan sola çevirebilecek, daha doğrusu sağdan sola çekebilecek kimsenin belini ağrıtmayacağım bir alet icat ettim ve bundan çok rahat ettim şu anda. Her türlü insanlara 'beni sağa çevir sola çevir' demiyorum. İstediğim zaman rahat rahat dile getirebiliyorum çevrilmemi çünkü eskiden karşıdaki insanın beli ağrıyınca beni çevir demek zor oluyordu. Şimdi çok rahatım. Yani işin aslı teknolojiyi güzel yerlerde kullanırsak güzel oluyor. Kütü yerlerde kullanırsak katliam, ölüm oluyor."