Fatsa Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı Darp Edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanını darp eden hasta yakını bir şahıs, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanını darp eden hasta yakını bir şahıs, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Fatsa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, Ü.A. isimli bir hasta yakını tarafından hastanenin acil servisinde darp edildi. Doktor hastanenin acil servisinde kontrol altına alınırken, hastanenin güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU